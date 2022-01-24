جيهان خليل .. مذيعة «سوشيال»

محمد قناوي (القاهرة)

تشارك الممثلة جيهان خليل في مسلسل «سوشيال»، من تأليف محمد جلال في أولى تجاربه بالتأليف الدرامي، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبطولة أحمد زاهر، وميرنا نور الدين، وتامر فرج، وعابد عناني، وإسلام حافظ، وأحمد فؤاد سليم. وقالت: أجسد شخصية مذيعة وزوجة بطل العمل الفنان أحمد زاهر، وتأتي أضرار الـ «سوشيال ميديا» عليها التي تؤثر على حياتها الشخصية، ومن المقرر أن يعرض المسلسل في 15 حلقة، على إحدى المنصات الرقمية خلال الأيام المقبلة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول مخاطر «السوشيال ميديا»، وكيفية صنع «التريند»، وما يدور خلف الكاميرات، وما المشاكل التي يمكن مواجهتها بسببها.وأضافت جيهان: انتهيت من تصوير دوري في مسلسل «الغرفة 207» المكون من 10 حلقات والمأخوذ عن رواية للكاتب أحمد خالد توفيق، وسيناريو وحوار تامر إبراهيم، وإخراج تامر عشري، ومحمد بكير، وبطولة محمد فراج، وريهام عبد الغفور، ونادرين فرج، وتدور أحداثه خلال فترة الستينيات وأظهر خلاله كضيفة شرف، وسعيدة بالمشاركة في هذا العمل والذي أرى أنه نوع جديد من الدراما كنت أفضل التواجد فيه لذلك لم أتردد لحظة واحدة في قبول الدور.

وأشارت خليل إلى أنها تنتظر تجربة سينمائية شاركت في بطولتها بعنوان «اليوم 13»، وهو أول فيلم مصري ثلاثي الأبعاد بالكامل من إنتاج وائل عبد الله، ومن تأليفه وإخراجه أيضاً، وهو من بطولة كل من دينا الشربيني، وشريف منير، وأحمد داوود، وجمانة مراد، وأقدم فيه دور «مريم»، وهو ينتمي لنوعية أفلام الرعب وتظهر فيه في مراحل مختلفة من العمر من المراهقة حتى العجوز.