سافر معي إلى كيب تاون

يحتار السائح في الإجابة عن بعض الأسئلة: إلى أين أسافر، أين أقضي رحلتي، أي البلاد أمتع، أي مدينة أرجع منها بسعادتي، أي مدينة تجمع بين جمال الطبيعة وجمال الحضارة، أي مدينة تجمع بين أصالة الماضي وحداثة الحاضر؟

لكن الذي عرف «كيب تاون» أو سمع عنها لن تحيره مثل هذه الأسئلة، فهو يعرف أين مدينته، وأين سعادته، وأين بُغيته!

زيارتها من أمتع المزارات، لما تتميز به من طبيعة خلابة في البر والبحر، ومن معالم أثرية وتراثية وتاريخية جعلتها ضمن مواقع التراث العالمي لـ«اليونسكو»، كل هذا وغيره يجعلك تشعر بأنك في جنة من جنان الدنيا!

فعلى طول الساحل الأطلسي الذي تمتد عليه بعض أجزاء المدينة، يأخذ قلبَك نضرةُ خضرتها وسحر شواطئها. تجذبك -على الساحل الوعر- تلك الجبال التي تغوص في البحر، وطيور البطريق على الشواطئ. و«كيب بوينت» التي تعدها «اليونسكو» موقعاً للتراث العالمي وواحدة من أغنى الممالك الزهرية في العالم، هذا بخلاف حديقة «كيرستنبوش» النباتية التي تحوي نباتات نادرة الوجود، يصل عددها إلى 9000 نوع مختلف!

عند طريق رأس الرجاء الصالح الذي يقع في الساحل الجنوبي الغربي لجنوب أفريقيا، تسرق عينيك الحياة البرية الأولية، فعن يمينك وشمالك ومن أمامك ومن خلفك تجد الغزلان والنعام والحُمُر الوحشية التي تغنَّى بجمالها وفتنتها الشعراء!

هل سمعت عن مستعمرة البطاريق؟ في قرية «بولدرز» الصغيرة في كيب تاون توجد مستعمرة البطاريق التي تحوي ما يقرب من 3000 بطريق أو يزيد، تلك البطاريق الودودة تنتظر قدومك، فهي أكثر وداً إلى البشر! وفي تلك المحمية الطبيعية تتجول في كل مكان بكل سعادة وطمأنينة، لما يحدها من صخور طبيعية، ومياه صافية، وخضرة وافرة، وعلى شاطئها تسبح بكل أمان. يطير بك التلفريك لترى كيب تاون كلها، ترى جبل الطاولة ذا الأحجار الأردوازية والرملية. ترى حدائق كومباني ذات النخيل والزهور الساحرة التي يصل عددها إلى 1470 نوعاً. ترى تل الإشارة ذا القمة الشاهقة التي تصل إلى 350 متراً! ترى مناطق فيكتوريا وألفريد وأتيرفرونت، تلك المناطق التي تتسم بطرازها المعماري والهندسي الفريد، وتضم ما يزيد على 400 محل تجاري، ومجموعة من المقاهي والمطاعم، والمتحف البحري، وبرج الساعة، والميناء التجاري، وحوض السمك العجيب. ترى «بوكاب» هذه المنطقة ذات الشوارع المتدحرجة تنتشر على جانبيها المنازل ذات الألوان الزاهية الممتعة، وهي من الأماكن التاريخية المهمة ذات المباني الأثرية. وإن كنت مولعاً بالتاريخ والسياسة تستوقفك جزيرة روبن التي ظل نيلسون مانديلا مسجوناً فيها 18 عاماً.

لكن ميزة فريدة قلما تجدها في مدينة سياحية، وهي أنك تستطيع أن تزور معالم المدينة كلها سيراً على قدميك، لقرب أماكنها.

حقاً، لن تتحير إلى أي البلاد تذهب، كيب تاون هي مدينتك، ستغمرك الحيرة فيها، أي أماكنها أمتع؟ من أين أبدأ؟ فكل ما فيها أجمل من كل ما فيها.