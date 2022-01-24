الزبادي أفضل من البرتقال في مواجهة «أوميكرون»

(الاتحاد الرقمي)

نصيحة جديدة على مسؤولية موقع «إيت ذيس نوت ذات»: لا تعتمدوا على البرتقال كعنصر مساعد للشفاء من متحور أوميكرون، فهو ليس الخيار الأفضل رغم احتوائه على نسبة عالية من فيتامين C والبوتاسيوم، وكلاهما من العناصر الغذائية الأساسية للشفاء من المرض.

وأوضح الموقع من خلال متخصصين كبار أن الأطعمة والمشروبات، التي تحتوي على الحمضيات واللاذعة، سيكون من الصعب ابتلاعها حال الإصابة، ونصح بالحرص على تناول الأطعمة اللينة مثل الزبادي والمشروبات الغنية بالبروبيوتيك، والمشروبات التي تحتوي على الشوارد الضرورية مثل شراب ماء جوز الهند والحليب ومخفوقات الفواكه.