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«سبيس إكس دراجون» إلى الأرض
«سبيس إكس دراجون» إلى الأرض
الثلاثاء 25 يناير 02:45

واشنطن  (د ب أ) 

نشرت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» مجموعة من الصور لكسبولة «سبيس إكس دراجون» غير المأهولة، وهي تغادر محطة الفضاء الدولية في طريق عودتها إلى الأرض، وعلى متنها طنين من المعدات العلمية وعينات دم قدمها طاقم المحطة.. وأرسل الطاقم، المؤلف من رائدي الفضاء الأميركيين كايلا بارون وتوماس مارشبورن ورائد الفضاء الألماني ماتياس ماورير، عينات الدم لاستخدامها ضمن اختبارات طبية بشأن تأثيرات رحلات الفضاء الطويلة على قدرات البشر البصرية.. وكان من المقرر أن تنطلق الكبسولة دراجون باتجاه الأرض يوم الجمعة الماضي، لكن «ناسا» أرجأت المناورة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكالة الفضاء الأميركية
ناسا
محطة الفضاء الدولية
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