مجهول يسافر من جوهانسبرج إلى أمستردام في عجلة طائرة

أبوظبي (وكالات)

11 ساعة كاملة قضاها رجل مجهول مختبئاً داخل العجلة الأمامية لطائرة شحن خلال رحلتها من جوهانسبرج إلى العاصمة الهولندية أمستردام.

وعثرت الشرطة الهولندية على المسافر عقب هبوط الطائرة، ويعتقد أنه تسلل إلى العجلة قبل مغادرتها مطار جوهانسبرج، وقالت الناطقة باسم الشرطة العسكرية الملكية الهولندية يوان هيلموندز: «عثرنا على الرجل حياً في مقدمة الطائرة ونقلته فرقة مختصة إلى مستشفى في حالة مستقرة».

ولفتت هيلموندز إلى أن الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث.. وتعد الحوادث المماثلة في الرحلات الجوية المتجهة إلى هولندا نادرة، وفق الناطقة باسم الشرطة، التي أشارت إلى أن المحاولات السابقة شملت مهاجرين من نيجيريا وكينيا.



