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بلاغ من هاني شاكر للنائب العام بسبب المهرجانات
هاني شاكر
الإثنين 24 يناير 22:48

أحمد عاطف (القاهرة)

قرر الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية المصرية، تصعيد أزمته مع الناقد الفني طارق الشناوي، بتقديمه بلاغا للنائب العام.

واتهم شاكر الناقد الفني بإهانته والإساءة لتاريخه وسمعته، بسبب موقف الشناوي الرافض لقرارات نقيب الموسيقيين الخاصة بمطربي المهرجانات. وذكر محامي شاكر في البلاغ أن الشناوي كتب مقالًا في إحدى الصحف المصرية، يقول فيه إن قرارات هاني شاكر تهين الفن المصري، وتجعل المشهد عشوائياً بسبب تغيير أسماء مطربي المهرجانات.

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد طلبت من مطربي المهرجانات تغيير أسمائهم التي يشتهرون بها في الوسط الفني إلى أسمائهم الرسمية، وذلك شرط النقابة للسماح لهم بإقامة حفلات والغناء في أي مكان بموجب تصريح من النقابة.

تلك القرارات وصفها الشناوي في مقاله بالقرارات العشوائية التي تنافي العقل والمنطق، وجاء في مقاله: "الحمد لله أن فريد الأطرش لم يظهر في عهد أمير الغناء وإلا طلب منه تغيير اسمه إلى فريد عبد السميع".

وأرفق شاكر في بلاغه صورة من المقال الصحفي، ومجموعة من الفيديوهات التي ظهر فيها الشناوي يتحدث عن قرارات نقابة المهن الموسيقية، والأجزاء التي اعتبرها هاني شاكر إهانة لشخصه وتاريخه الغنائي.
 

النيابة المصرية
هاني شاكر
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