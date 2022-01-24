دريد لحام «على قيد الحب» في رمضان

رد الفنان السوري دريد لحام على شائعة وفاته التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية بإعلان تواجده داخل بلاتوهات تصوير مسلسله الرمضاني الجديد «علي قيد الحب»، والذي يجمعه بصديقه الفنان أسامة الروماني بعد 45 عاماً منذ أن قدما سوياً مسرحية «غربة»، والمسلسل الجديد عن نص للكاتب السوري فادي قوشقجي، ويعرض في موسم دراما رمضان 2022، ويشارك في بطولته سلوم حداد، ونادين خوري، وصباح الجزائري، وعاصم حواط، ومديحة كنيفاتي، ويزن خليل، ووفاء موصللي، وإخراج بسام السلكا، ويجسد لحام والروماني شخصيتي «أمين» و«حسان»، وهما صديقان قديمان، تمتد صداقتهما الراسخة لأكثر من أربعة عقود، وتكللت علاقتهما بالمصاهرة، حتى أصبحت عائلتاهما عائلة واحدة، تجمع بين أفرادها المودة، ووحدة الحال إلى حدٍ كبير، وخلال أحداث العمل تتعرض هذه العلاقة لاختبار كبير، بسبب الأبناء، وأحداثٍ يلقي بها الماضي ظلاله الثقيلة على الحاضر، ليعكس العمل ما سيجري بهذه العلاقة، فهل ستصمد علاقة الصديقين أمام هذا التحدي؟دريد لحام، ينتظر عرض فيلمه «الحكيم»، الذي انتهي من تصويره ويتعاون من خلاله مع المخرج باسل الخطيب للمرة الثانية بعد فيلم «دمشق حلب»، وهو تأليف ديانا جبور وإنتاج المؤسسة العامة للسينما، ويشارك ببطولته «روبين عيسى، ومحمد قنوع، وربى الحلبي، وتدور أحداث الفيلم في بلدة ريفية نائية، وتحكي قصة طبيب يؤدي دوره دريد لحام يكرس وقته وحياته لخدمة أهل هذه البلدة بما يمتلكه من خبرات مهنية وحياتية، فيصبح الحكيم لهم سواء على المستوى الاجتماعي أو المهني، ويتناول الفيلم حالة التردي الاجتماعي التي خلفتها الحرب، وانعكاساتها على سلوك الناس ومصائرهم وأخلاقهم «من خلال مواجهة «الحكيم» أزمة شخصية أثناء زيارة حفيدته له، لنعرف بعدها ما إن كان سيواجه أزمته وحيداً أم لا، بعد كل ما قدمه لأهل البلدة.