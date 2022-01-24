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ريهام عبدالغفور تغادر «الغرفة 207»
ريهام عبدالغفور تغادر «الغرفة 207»
الإثنين 24 يناير 15:36

سعيد ياسين (القاهرة)
أوشكت الممثلة ريهام عبدالغفور على الانتهاء من تصوير دورها في مسلسل «الغرفة 207»، الذي يشاركها بطولته محمد فراج، وناردين فرج، ومراد مكرم، ويوسف عثمان، وأحمد مجدي، وعلي الطيب، وهو مأخوذ عن رواية للأديب الراحل أحمد خالد توفيق، وسيناريو وحوار تامر إبراهيم، وإخراج محمد بكير، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الموسم الشتوي الحالي.
وقالت ريهام لـ «الاتحاد»: إن أحداث المسلسل تقع في 10 حلقات، وتدور في إطار من الرعب والإثارة والغموض خلال نهاية الستينيات من القرن الماضي، وتحديداً في عام 1968، داخل غرفة بفندق أصر مالكه على بقائها رغم الأهوال التي تدور فيها من رعب وإثارة، وتودى بحياة كل من يقطنها، حيث إن الكثيرين دخلوها، لكن قليلين فقط استطاعوا النجاة منها، ومع مرور الحلقات يكتشف المشاهدين سبب الأحداث الغامضة، وأشارت إلى أنها تظهر في العمل بشخصيتين، الأولى تعيش في فترة الثلاثينيات وتموت، ثم تعود للظهور خلال فترة الستينيات.
وأوضحت عبدالغفور أنها تشارك في بطولة فيلم «ليلة العيد» مع يسرا، وغادة عادل، وسميحة أيوب، وسيد رجب، وتأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبدالعزيز، ويتناول قضايا المرأة، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، ويتعرضن لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، ويعيدها الفيلم إلى السينما منذ عرض لها في مارس الماضي فيلم «أعز الولد» مع ميرفت أمين، ودلال عبدالعزيز، وشيرين.

ريهام عبدالغفور
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