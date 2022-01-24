لماذا لا يصاب أفراد العائلة رغم وجود إصابة لديهم بكورونا؟

يقلق الكثيرون من احتمال الإصابة بفيروس كورونا، خاصة إذا أصيب أحد أفراد عائلته، لكن الأمر المفاجئ أن ذلك ليس قاعدة دائما.



ووفقاً لسكاي نيوز عربية، ذكر موقع "nzherald" الإخباري، أن الاسترالي كايل بيرنز كان متفاجأ للغاية عندما أمضى فترة العزل الكاملة مع زوجته المصابة بفيروس كورونا، ورغم ذلك لم يصاب بالفيروس.

وكان كايل (26 عاما) واحدا من العديد من الأستراليين، الذين لحسن الحظ لم يصابوا بفيروس كورونا، رغم أنهم كانوا داخل منزل يعيش فيها مصابون بالوباء.

ويقول عالم الأمراض المعدية، توني كننغهام، إن هناك العديد من العوامل المؤثرة في هذا المجال.

وأضاف: "إذا لم تصب العائلة كلها للإصابة بالفيروس، فقد يكون مرد ذلك مستويات مناعة الشخص المصاب بالفيروس، وبالتالي يؤثر ذلك على انخفاض سرعة الفيروس".

ولفت إلى أن الأمر يتصل أيضا بمستوى مناعة الشخص الذي ينتقل إليه الفيروس، أو لأنه محصن أو محظوظ لأنه يمتلك الجيانات الصحيحة.

وتختلف مستويات أفراد العائلة غير المصابين بفيروس كورونا، لكن هذه المستويات ستتعزز إذا كانت هناك جرعة معززة أو إذا أصيبوا بفيروس كورونا من قبل.

وهناك عامل آخر، يتمثل في زمن وقوع الاتصال بين المصاب وغير المصاب، فهل هو وقع في الفترة المعدية أم لا.

وبالنسبة إلى امتلاك جينات محظوظة، ذكر الخبير الاسترالي أن هناك فريقا دوليا يبحث عن المقاومة الجينية لمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا، وتبدو وكأنها قوة كبيرة في مواجهة الفيروس.