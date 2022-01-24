أحمد بدير بين «نقل عام» و«الاختيار 3»

سعيد ياسين (القاهرة)

يعيش الفنان أحمد بدير حالة من النشاط الفني المكثف، حيث يشارك في عدد من المسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية الجديدة التي يجسد فيها شخصيات مختلفة.

وقال أحمد بدير لـ «الاتحاد»: إنه يواصل حالياً تصوير دوره في مسلسل «نقل عام» مع محمود حميدة، وسوسن بدر، وسميحة أيوب، ومحسن محيي الدين، وريم البارودي، وإخراج عادل أديب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي مشوق، ويتناول قصصاً إنسانية من خلال عدة عائلات تدخل في مشاكل اجتماعية كبيرة، ويجسد فيه شخصية رجل بسيط يعمل وسيطاً مع عصابة تقوم بالإتجار في الأعضاء البشرية، وبعدما يكتشف أمره تنقلب حياة أسرته رأساً على عقب، وأشار إلى أن المسلسل سيعرض خلال شهر يناير المقبل عقب الانتهاء من تصويره.

وكشف بدير عن أنه انضم مؤخراً لأسرة الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار» مع كريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وأحمد عز، وياسر جلال، وخالد الصاوي، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل، ونفى مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل «المداح» مع حمادة هلال، وأكد أن دوره انتهى بموته في أحداث الجزء الأول الذي عرض في رمضان الماضي، وتناول قصة شاب متدين ومحبوب تمكن منه الشيطان.

وأوضح أنه انتهى مؤخراً من تصوير فيلم «تحت تهديد السلاح» مع حسن الرداد، ومي عمر، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وينتمي لنوعية أفلام التشويق والإثارة.