الأربعاء 26 يناير 2022
أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
دنيا
أحمد بدير بين «نقل عام» و«الاختيار 3»
أحمد بدير بين «نقل عام» و«الاختيار 3»
الإثنين 24 يناير 15:08

سعيد ياسين (القاهرة)
يعيش الفنان أحمد بدير حالة من النشاط الفني المكثف، حيث يشارك في عدد من المسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية الجديدة التي يجسد فيها شخصيات مختلفة.
وقال أحمد بدير لـ «الاتحاد»: إنه يواصل حالياً تصوير دوره في مسلسل «نقل عام» مع محمود حميدة، وسوسن بدر، وسميحة أيوب، ومحسن محيي الدين، وريم البارودي، وإخراج عادل أديب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي مشوق، ويتناول قصصاً إنسانية من خلال عدة عائلات تدخل في مشاكل اجتماعية كبيرة، ويجسد فيه شخصية رجل بسيط يعمل وسيطاً مع عصابة تقوم بالإتجار في الأعضاء البشرية، وبعدما يكتشف أمره تنقلب حياة أسرته رأساً على عقب، وأشار إلى أن المسلسل سيعرض خلال شهر يناير المقبل عقب الانتهاء من تصويره.
وكشف بدير عن أنه انضم مؤخراً لأسرة الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار» مع كريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وأحمد عز، وياسر جلال، وخالد الصاوي، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل، ونفى مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل «المداح» مع حمادة هلال، وأكد أن دوره انتهى بموته في أحداث الجزء الأول الذي عرض في رمضان الماضي، وتناول قصة شاب متدين ومحبوب تمكن منه الشيطان.
وأوضح أنه انتهى مؤخراً من تصوير فيلم «تحت تهديد السلاح» مع حسن الرداد، ومي عمر، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وينتمي لنوعية أفلام التشويق والإثارة.

 

 

أحمد بدير
مصر
آخر الأخبار
مشروب شائع يخفض مستوى ضغط الدم
دنيا
مشروب شائع يخفض مستوى ضغط الدم
اليوم 07:55
هذه الدولة الأوروبية سجلت أكثر من نصف مليون إصابة بكورونا في يوم واحد
عربي ودولي
هذه الدولة الأوروبية سجلت أكثر من نصف مليون إصابة بكورونا في يوم واحد
اليوم 07:44
الوكالة الأوروبية للأدوية توافق على استعمال «فايزر» للاستخدامات الطارئة
دنيا
"فايزر بيونتك" تبدأ اختبار لقاح جديد ضد "أوميكرون"
اليوم 07:41
أرشيفية
عربي ودولي
التحالف: بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف مشروعة بصنعاء ومحافظات يمنية
اليوم 07:17
حاكم أم القيوين: الشارقة شهدت إنجازات تنموية وحضارية وتعليمية بارزة
الإمارات
حاكم أم القيوين: الشارقة شهدت إنجازات تنموية وحضارية وتعليمية بارزة
اليوم 02:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
حديث الصور
كاريكاتير
برامج
المبوب
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©