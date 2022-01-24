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ما «القصة غير المروية» في فيراري أبوظبي؟
ما «القصة غير المروية» في فيراري أبوظبي؟
الإثنين 24 يناير 15:01

أبوظبي (الاتحاد)
تستضيف عالم فيراري أبوظبي معرض «النساء وسيارات فيراري: القصة غير المروية» الذي يأخذ الضيوف من عشاق السيارات في رحلة فريدة عبر الزمن لاستعراض تاريخ سائقات سيارات فيراري من العناصر النسائية الملهمة.
وسيتعرف ضيوف المعرض، الذي ينظم بالتعاون مع متحف فيراري في مدينة مارانيلو الإيطالية، على قصص نخبة من «سيدات فيراري»، ومجموعة من طرازات فيراري الفريدة مثل «لا فيراري»، و458 تشالينج، وفيراري F4، وفيراري FF، وفيراري 166 بيرلينتا المملوكة لشخصيات نسائية مثل مايا فيغ، أوّل سيدة في أكاديمية فيراري، والسائقة السعودية أسيل الحمد، والسائقة إيفون سيمون، والنجمة العالمية بيونسيه نولز وغيرهم.

 

فيراري أبوظبي
أبوظبي
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