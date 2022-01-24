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4 مشاركين ينتظرون تصويت مشاهدي «شاعر المليون»
شعراء الحلقة السابعة
الإثنين 24 يناير 14:57

أبوظبي (الاتحاد)
ينطلق برنامج شاعر المليون بنسخته العاشرة، بأمسيته الثامنة، مساء غدٍ الثلاثاء 25 يناير، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، وعبر قناتي بينونة والإمارات وتطبيق البرنامج.

وسيقدم 6 شعراء روائعهم الشعرية خلال الأمسية وأمام أعضاء لجنة التحكيم المكونة من (سلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر، الدكتور غسان الحسن، الشاعر حمد السعيد)، وجمهور الشعر في مسرح شاطئ الراحة وعبر الشاشات.

وسيعلن مطلع الأمسية الثامنة عن نتائج تصويت المشاهدين لأربعة شعراء من الحلقة الماضية، وهم (علي بن بريّك الراشدي من الإمارات وحصل على 46 درجة، سلطان سعود الوسمي من الكويت وحصل على 44 درجة، إبراهيم الزعبي من السعودية وحصل على 43 درجة، ثاني سعود الشديد من العراق وحصل على 42 درجة)، إذ يمكن لعشاق الشعر التصويت لشاعرهم المفضل عن طريق التطبيق الخاص ببرنامج شاعر المليون أو موقعه الإلكتروني، ومنح الفرصة لشاعر واحد منهم للتأهل إلى المرحلة القادمة.

شاطئ الراحة
أبوظبي
شاعر المليون
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