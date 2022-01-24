الثوم.. ماذا يفعل بالجهاز الهضمي؟

أبوظبي (الاتحاد)

لفتت دراسة حديثة إلى أن الثوم يحتوي على خصائص مضادة للجراثيم وللأكسدة، وأن هناك ارتباطاً بين تناوله وانخفاض الإصابة ببعض أنواع السرطان وله فوائد في علاج سرطان الجهاز الهضمي والثدي والبروستاتا.

وتبين أنه عند تقطيعه، ينتج مركب الأليسين الذي يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع ومستويات الكولسترول الضار، كما يضم الثوم ثلاثة مكونات تعمل على مكافحة السرطان، وهي الأليسين والسيلينيوم والفلافونويد.

واكتشفت انخفاضاً كبيراً في معدلات الإصابة بالسرطان لدى الأشخاص الذين يستهلكون الثوم أكثر من غيرهم، وعند تطوره تلعب المواد الموجودة فيه دوراً في تحسين إصلاح الحمض النووي ومنع تطور الخلايا السرطانية.

وذكر تقرير طبي موقع «Very Well health» أن الثوم يوقف دورة الخلية السرطانية ويمنعها من الاستمرار في الانقسام، ويقلل قدرة الخلايا على تعزيز نمو الأوعية الدموية الجديدة التي تحتاجها الخلايا السرطانية ويسرع معدل موت الخلايا المصابة، إلى جانب علاج جرثومة المعدة وتقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة.

وحسب التقرير، يمكن استخدام الثوم بعدة طرق لتعزيز صحتك، مع العلم أن الفائدة الأكبر تتمثل في تناول الثوم الطازج غير المطبوخ، ويمكن استبداله بزيت الثوم ومسحوق ومستخلص الثوم، ويُساهم تناول فص ثوم واحد يومياً بتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، ومن الأفضل تقطيع الثوم وتركه مكشوفاً بالهواء لمدة 10 دقائق قبل إضافته إلى السلطة أو الطهي حتى يتحرر الأليسين.