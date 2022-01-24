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"سبايدرمان: نو واي هوم" يعود إلى صدارة السينما في أميركا
«سبايدرمان: نو واي هوم» أول فيلم تتجاوز إيراداته مليار دولار في زمن «الجائحة»
الإثنين 24 يناير 08:25

عاد فيلم‭‭ ‬‬الحركة والمغامرات (سبايدرمان: نو واي هوم) "سبايدرمان: لا عودة إلى الديار" إلى تصدر إيرادات السينما في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع محققاً إيرادات بلغت 14.1 مليون دولار.

والفيلم بطولة توم هولاند وآندرو جارفيلد وتوبي ماجواير ومن إخراج جون واتس.

وتراجع فيلم الإثارة (سكريم) "الصرخة" من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع مسجلا 12.4 مليون دولار.والفيلم من بطولة جينا أورتيجا ونيفي كامبيل وديفيد أركيت وميليسا باريرا ومن إخراج مات بتينيلي وتيلر جيليت.

واحتفظ فيلم الرسوم المتحركة الموسيقي (سينج 2) بالمركز الثالث بإيرادات بلغت 5.7 مليون دولار.

وحل في المركز الرابع الفيلم الرومانسي الجديد(ريديمنج لوف) بإيرادات بلغت 3.7 مليون دولار.والفيلم بطولة أبيجيل كوين وتوم لويس وفامك جانسن ومن إخراج دي.جيه. كاروسو.

واحتفظ فيلم الحركة والمغامرات (ذا كينجز مان) "رجل الملك" بالمركز الخامس بإيرادات بلغت 1.8 مليون دولار.والفيلم بطولة رالف فاينز وجيما آرتيرتون وريس إيفانز ومن إخراج ماثيو فون.

المصدر: رويترز
أميركا
السينما
سبايدرمان
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