حقيقة شطب منى زكي من نقابة الممثلين

قال أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، إنه لا يوجد اتجاه داخل نقابة الممثلين من أجل شطب الفنانة منى زكي من النقابة بعد موجة الانتقادات العنيفة عقب فيلمها الأخير "أصحاب ولا أعز".

وأضاف زكي في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” المذاع على فضائية “إم بي سي مصر” أنه لا يوجد أي مسؤولية على الممثل في أداء دوره في أي عمل فني درامي أو سينمائي.

ووجَّه نقيب المهن التمثيلية في مصر سؤالاً إلى أصحاب الآراء التي رأت أنه يجب شطب منى زكي من النقابة: «لماذا أقوم بشطبها ومنى ليست إلا ممثلاً يؤدي دوره ببراعة؟!"، موضحاً أن العقاب يعني أن ثمة جريمة وقعت من منى زكي وإياد نصار.

وذكر أن منى زكي طُلب منها الدور وأدَّته ببراعة شديدة جداً، مشدداً على أن الدور الذي يقدّمه الممثل لا يعبِّر عن شخصيته أو أفعاله، كما أن الفنان لا يتحمّل مسؤولية ردود الأفعال على العمل الفني.