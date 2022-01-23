رقعة إلكترونية للتحكم في الروبوتات

سان فرانسيسكو (د ب أ)

ابتكر فريق من الباحثين في الصين رقاقة إلكترونية مرنة تثبت على الجلد بغرض التحكم عن بُعد في حركة الروبوتات، ويقول الباحثون في الدراسة التي أوردتها الدورية العلمية «ساينس أدفانس» إن أجهزة التحكم في الروبوت كانت ضخمة ولا تتيح التحكم بسهولة، ولكن الرقعة الإلكترونية التي طورها الفريق البحثي تثبت بسهولة على ذراع الشخص من أجل تسجيل حركاته المختلفة ثم تحويلها إلى إشارات لاسلكية للتحكم في حركة الروبوت، وتحتوي الرقعة على وحدات مغناطيسية صغيرة ومستشعرات لقراءة البيانات الحركية وبثها لاسلكياً إلى وحدة تحكم مثبتة في الروبوت.