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أوميكرون يؤجل حفل زفاف رئيسة وزراء نيوزيلندا
جاسيندا أرديرن، رئيسة الوزراء النيوزيلندية
الإثنين 24 يناير 00:56

ويلينغتون (أ ف ب)

اضطرت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن لتأجيل زفافها بسبب القيود الجديدة التي فرضتها حكومتها للتعامل مع عودة انتشار وباء كوفيد-19 والمتحورة أوميكرون، وقالت أرديرن «زفافي لن يقام» بعدما حددت القيود الجديدة عدد الأشخاص في التجمعات بـ100 شخص كحد أقصى، وأضافت: «لقد انضممت للتو إلى العديد من المواطنين النيوزيلنديين الآخرين الذين مروا بتجربة مماثلة بسبب الوباء، وأنا أعتذر من كل الذين يواجهون مثل هذا السيناريو»، وعندما سئلت عن هذه القيود وتأثيرها على زواجها قالت أرديرن: «هذه هي الحياة».

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