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العثور على 3 قرود هاربة بعد حادث مروري
العثور على 3 قرود هاربة بعد حادث مروري
الإثنين 24 يناير 00:56

واشنطن (أ ف ب)

عثر على 3 قرود هاربة تحطمت الشاحنة التي كانت تنقلها إلى مختبر في ولاية بنسلفانيا بعد تعرضها لحادث مروري، وقتلت قتلاً رحيماً، واصطدمت المركبة التي كانت تقل 100 من هذه الرئيسيات بشاحنة تفريغ قرب دانفيل بولاية بنسلفانيا بعد ظهر الجمعة في طريقها إلى مختبر في فلوريدا، وأفاد الموقع الإخباري «دبليو ان اي بي» أن مروحية تابعة للشرطة مزودة بكاميرات حرارية استُخدمت لتعقب القردة، بينما استخدم العناصر على الأرض مصابيح يدوية قوية، ونشرت شرطة بنسلفانيا صورة تظهر قرداً على شجرة قبالة الطريق 54 خلال الليل، ويصل سعر القرد الواحد إلى 10 آلاف دولار.

بنسلفانيا
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حادث مروري
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