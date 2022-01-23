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دنيا
«حرب البطاطس» بين 3 مطاعم في اليابان
«حرب البطاطس» بين 3 مطاعم في اليابان
الإثنين 24 يناير 00:56

طوكيو (د ب أ)

أدى تقنين شركة ماكدونالدز كميات البطاطس المقلية في اليابان لإطلاق «حرب البطاطس» بين مطاعم الوجبات السريعة حسب تعبير مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت ماكدونالدز، إن تأخير الواردات بسبب سوء الأحوال الجوية أجبرها على تقليل كمية البطاطس المقلية لمدة شهر وإيقاف الـ«هاش براون»، مما أزعج المستهلكين وانتشر مصطلح «بوتيتو نانمين» (لاجئو البطاطا)، واستغلت سلسلة «فريشنيس برجر» الوضع وزادت كمية البطاطس 25% حتى 27 فبراير، وقالت: «حملتنا تهدف لإنقاذ لاجئي البطاطا، نريد أن نلبي احتياجاتهم»، كما قدمت شركة مينيستوب، المشغلة لسلسلة صغيرة «دلو البطاطس» بثلاثة أضعاف الحجم العادي.

اليابان
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البطاطا
ماكدونالدز
الوجبات السريعة
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