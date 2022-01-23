ظاهرة فلكية بديعة في سماء الوطن العربي

يمتلئ شهر يناير بالعديد من الظواهر الفلكية التي تضيء السماء في الوطن العربي وتجذب متابعي الفلك من كل حدب وصوب، وتضيء السماء في هذه الفترة الظاهرة الفلكية البديعة نجوم الجوزاء، والتي يمكن تمييزها من خلال «الحزام» أو سلسلة اللآلئ، وهي عبارة عن ثلاثة نجوم متوسطة اللمعان في خط مستقيم قصير على التوالي في المنطقة الوسطى من الجوزاء.
وحسب مواقع الفلك، فإنه يلاحظ وجود اثنين من النجوم البراقة، أحدهما يسمى منكب الجوزاء وهو نجم عملاق أحمر، والآخر أزرق يسمى رِجل الجوزاء، في جانبين متعاكسين من حزام النجوم، عند رصد نجوم الجوزاء قد يعتقد البعض أن النجوم ضمن هذه المجموعة النجمية مرتبطة ببعضها البعض ربما بوساطة الجاذبية، ولكنها ليست كذلك. إن نجوم الجوزاء تبدو لنا وكأنها تقع على مسافة متساوية هذا لأنها تقع على نفس خط الرؤية من الأرض، ولكنها في الحقيقة تقع على مسافات مختلفة إلى حد كبير من بعضها البعض، فعلى سبيل المثال تشير القياسات بأن نجم رجل الجوزاء يبعد مسافة 773 سنة ضوئية عن كوكبنا، في حين أن تحديد المسافة إلى منكب الجوزاء أصعب، إلا أن القياسات الحالية تقول إنه يبعد 724 سنة ضوئية.