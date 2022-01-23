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دي كابريو يتفوق على وينسلت في الثراء
دي كابريو يتفوق على وينسلت في الثراء
الإثنين 24 يناير 00:56

القاهرة (الاتحاد)

اشتهر الأميركي ليوناردو دي كابريو والإنجليزية كيت وينسلت وأصبحا من نجوم هوليوود بعد أن لعبا دوري البطولة معاً كعاشقين في فيلم «تيتانيك»، الذي حقق نجاحاً كبيراً، ومنذ ذلك الحين انطلقا في عالم السينما وحصلا على جوائز الأوسكار.
وترشحت وينسلت، 46 عاماً، سبع مرات للحصول على جائزة الأوسكار، حتى فازت بأول جائزة لها عن دورها في فيلم «القارئ» عام 2009، ولعبت دور البطولة في عدد من الأعمال الناجحة والتقت مجدداً مع دي كابريو في فيلم «الطريق الثوري».
وظهرت كيت في أدوار رئيسة في بعض الأعمال، مثل مسلسل «ميلدريد بيرس» و«مير إيست تاون» الذي حصلت فيه على أول جائزة إيمي لها، حيث كان نتاج هذا المشوار الفني امتلاك وينسلت 65 مليون دولار هو صافي ثروتها.
وذكر موقع «The Things» أن دي كابريو، 47 عاماً، قد أصبح ممثلاً ومخرجاً لامعاً، وتمكن من الترشح لجائزة أوسكار عن فيلم «ما الذي يضايق غيلبرت غريب».
وتشير التقديرات إلى أن قيمة ثروة دي كابريو تتراوح ما بين 260 إلى 300 مليون دولار، ويبدو أنه يتفوق على شريكته وينسلت عندما يتعلق الأمر بالثروة.

ليوناردو دي كابريو
هوليوود
تيتانيك
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