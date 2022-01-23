5 نصائح لتبسيط الرياضيات للأطفال

ترجمة عزة يوسف

قدم الدكتور مارتن هاسلر، عالم النفس البريطاني نصائحه لدعم تعلم الأطفال الرياضيات في المنزل، وأفضل الأساليب التي تساعدهم لكسر حاجز الكره والخوف تجاهها، ليتمكنوا من التفوق فيها، حسبما أوضح موقع «Female First»

اجعلها ممتعة

علينا أن نجعل الرياضيات ممتعة ومسلية لأطفالنا عن طريق التدريبات المحفزة التي تجذبهم للانخراط والمشاركة فيها، مع إدخال عناصر اللعب والتحدي، مثل الرسم بالأرقام ولعبة البنغو، والتعرف على الأشكال في طريق العودة من المدرسة أو أثناء التنزه.

فترات وجيزة

لا يحتاج تعلم الرياضيات في المنزل إلى الكثير من الوقت، حيث يمكنك دمجها في أي شيء تفعله، مثل السماح لطفلك بعد أو وزن مكونات الطعام أثناء الطهي أو جمع عدد من الأوراق عند المشي، ويجب ألا تتجاوز فترة التدريب 15 دقيقة.

الإتقان

بما أن الإتقان والاحتفاظ بالمعرفة المكتسبة يحتاج إلى التدريب، لذلك يجب تكرار المهام والممارسة كل يوم حتى تصبح مهارة طبيعية للطفل فيصبح بارعاً وتزداد ثقته بنفسه.

التقنيات

يمكنك دمج الألعاب الرياضية مع الحياة اليومية، حيث يوجد حالياً تقنيات تعلم حديثة بدلاً من التمارين التقليدية البحتة كالطرح والضرب والتي تحتوي على قصة ومغامرة وشخصيات تجذب الطفل وتعزز نتائج التعلم لديه، بالإضافة إلى كميات لا حصر لها من المصادر المجانية والممتعة المتوفرة عبر الإنترنت من مقاطع فيديو وألعاب وأفكار تساعد في تعلم الرياضيات بسلاسة.

تغيير موقفك

تؤثر لغتنا والكلمات التي نستخدمها على سلوك أطفالنا، تحدث إلى أطفالك عن مدى روعة الرياضيات ومرحها وغموضها، فإذا بدأنا الحديث عنها كشيء إيجابي، فسوف ينظروا إليها بنفس الطريقة أيضاً.