هنادي مهنا في «ويك أند» وتغني بـ 4 لغات

محمد قناوي (القاهرة)

تشارك الممثلة هنادي مهنا في بطولة فيلم بعنوان «ويك إند»، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، بعيداً عن إطار التشويق والإثارة والذي يشهد التعاون الثاني مع مصطفى خاطر في السينما بعد فيلم «تماسيح النيل»، الذي تنتظر عرضه نهاية الشهر الجاري، ويشارك في بطولة الفيلم بيومي فؤاد، وصابرين، وهو تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس والمقرر بدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

وأضافت هنادي: أنتظر عرض فيلم «تماسيح النيل» والذي تقرر طرحه 26 يناير الجاري، ويشارك في بطولته حمدي الميرغني، وخالد الصاوي وهذا الفيلم سيكون مختلفاً عن أي عمل قدمته من قبل، فهذا العمل به جميع أنواع الفنون، من «غناء، عزف، استعراضات، تراجيدي، كوميدي»، وفيه لهجات ولغات كثيرة، وأنا أقوم في الفيلم بالغناء لأول مرة، وسأغني بـ 4 لغات في الفيلم، منها: الإسبانية، والإنجليزية، والفرنسية، والعربية، وحتى العربية ستغنى بأكثر من شكل مختلف منها الصعيدي، والنوبي، وكلها من ألحان عادل حقي.