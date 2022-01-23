هذه التوابل تقضي على دهون البطن «الحشوية»!

كشفت دراسة حديثة تأثيراً فعالاً لنوع من التوابل في القضاء على دهون البطن التي تشكل خطورة على صحة الإنسان.
وقالت الدراسة، إن الدهون «الحشوية» تتموضع في تجويف البطن، حيث تغطي الأعضاء الحيوي مثل الكبد، وتعيق عملها، كما أنها تبث مواد ضارة في الدم بما يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.
وأكدت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة «كيوتو» اليابانية، دور الهيل الأسود «الحبهان الأسود» في حرق الدهون الحشوية. ووفق الدراسة التي نشرها موقع «سكاي نيوز عربية»، فإن تناول الهيل الأسود، وليس الأخضر، يساعد في تخليص الجسم من الدهون التي تتراكم في منطقة البطن.
وأشار الباحثون إلى احتواء الهيل الأسود على زيوت طيارة وأحماض فينولية وستيرول، وكلها تساعد في حرق الدهون.
وتوصلت الدراسة لنتائجها بعدما أخضع باحثوها فئران تجارب لنظام غذائي عالي الكربوهيدرات والدهون لمدة 8 أسابيع، الأمر الذي رفع من نسبة الدهون الحشوية لديها.
وقارن الباحثون بين تلك المجموعة، وأخرى أضيف لنظامها الغذائي الهيل الأسود والأخضر، ليدرسوا التغييرات التي حصلت على مستوى القلب والأوعية الدموية والكبد والاستجابات الأيضية.
وأشاروا إلى أن إضافة الهيل الأسود إلى النظام الغذائي أدى إلى تحسين علامات التمثيل الغذائي، بشكل أكثر فاعلية من الهيل الأخضر الذي قد يسبب مشاكل في القلب والكبد.