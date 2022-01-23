تطورات الحالة الصحية للفنان السعودي خالد سامي

يكابد الفنان خالد سامي أوجاعه بعدما عصفت به الآلام وألزمته المستشفيات فترة طويلة، جراء تدهور في حالته الصحية اضطره لإجراء عدد كبير من العمليات الجراحية المعقدة.

حالة الفنان الصحية غير مستقرة ويخضع لعناية طبية مشددة، ويأمل عشاق الممثل الكوميدي صاحب الابتسامة الدائمة أن يتجاوز محنته الصحية ويعود لمحبيه. وفي الساعات الماضية توقف قلب سامي لفترة ولا يزال قيد الخطر، وكتب نجله أن «الوضع سيئ».وفق عكاظ

وكان قد خضع لعملية زراعة كبد العام الماضي وذلك بعد معاناة من المرض استمرت على مدى الأعوام الماضية، إلا أنه تعرض لانتكاسة صحية بعدها بعدة أشهر نقل على إثرها للمستشفى، ثم دخل في غيبوبة ومكث بالعناية المركزة.



خالد سامي من عمالقة الدراما السعودية، شق طريقه الفني أواخر السبعينات، بعدما شارك الفنان محمد الكنهل إحدى المسرحيات التي أخرجها وكانت بدايته.

وأول عمل ظهر فيه كممثل وعرفه الناس كان برنامج «أوراق ملونة»، ثم «من كل بستان زهرة»، الذي كان يقدم كل يوم موضوعاً منفرداً.

وساعده إتقان اللهجة المصرية في تقديم عدة أدوار في مسلسلات عربية أشهرها أمام فردوس عبد الحميد في مسلسل «النوة». قدم العديد من الأعمال الخليجية مثل «عائلة أبو رويشد» و«طاش ما طاش»، و«أبو العصافير»، وغيرها.