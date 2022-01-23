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دنيا
عارض شائع يدل على إصابتك بـ"أوميكرون"
تعبيرية
الأحد 23 يناير 09:08

كشفت مفوضة الصحة العامة في مدينة شيكاغو الأميركية أليسون أروادي أن أحد أهم الأعراض الذي قد يكون دليلًا على الإصابة بمتحور "أوميكرون" حتى قبل إجراء الاختبارات الطبية هو التهاب الحلق.

وقالت في مقابلة مع قناة "إن بي سي": "لاحظنا بالتأكيد أن التهاب الحلق هو علامة تنبؤ بالإصابة (بمتحور أوميكرون)".

وحثت أروادي المرضى الذين يعانون من أعراض الأنفلونزا والزكام على افتراض أنهم أصيبوا بفيروس كورونا، إلى أن يظهر الاختبار الطبي خلاف ذلك.

بدوره قال المختص الروسي في مجال المناعة، فلاديمير بوليبوك، في وقت سابق إن الأعراض المميزة لسلالة أوميكرون لفيروس كورونا هي التهاب الحلق الشديد واحتقان الأنف والسعال الجاف.

المصدر: د ب أ
كورونا
كوفيد 19
أوميكرون
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