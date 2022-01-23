"أصحاب ولا أعز" يثير الجدل منذ ساعاته الأولى

لم تمض سوى ساعات على طرح شبكة "نتفلكس" لأحدث أعمالها العربية، بعدما عرضت فيلم "أصحاب ولا أعز" الذي يعد أول فيلم عربي تنتجه المنصة الشهيرة.

ويتشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين أبرزهم منى زكي وإياد نصار ونادين لبكي وعادل كرم وجورج خباز، والعمل يعد التجربة الإخراجية الأولى لمخرجه وسام سميرة.

والفيلم المأخوذ عن الفيلم الإيطالي الشهير "Perfect strangers" بات هو النسخة رقم 19 التي يتم تقديمها حول العالم من الفيلم الإيطالي الشهير. إلا أن عرضه في المنطقة العربية لم يمر مرور الكرام. وسرعان ما تصدر محرك بحث الأعمال الرائجة عبر الشبكة الرقمية وصار رقم واحد في الأعمال المعروضة بمصر.

إلا أنه تعرض لهجوم كبير بسبب ما احتوى عليه من أفكار يرى البعض أنها لا تناسب المجتمع العربي.





