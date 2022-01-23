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لقاح كورونا سنوياً أفضل أم الجرعات المعززة؟.. رئيس فايزر يجيب
الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا
الأحد 23 يناير 08:32

قال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، إن التطعيم السنوي بلقاح مضاد لكوفيد-19 سيكون أفضل من الحصول على جرعات تنشيطية متكررة لمكافحة الجائحة.

وأثبت لقاح فايزر-بيونتك المضاد لكوفيد-19 أنه فعال ضد المرض الشديد والوفاة في حالة الإصابة بمتحور أوميكرون شديد العدوى لكنه أقل فعالية في منع العدوى.
ومع تصاعد الإصابات توسعت بعض الدول في برامج جرعات كوفيد-19 التنشيطية أو قلصت الفترات بين الجرعات في الوقت الذي تسارع فيه الحكومات لتعزيز الحماية لمواطنيها.

و سئل بورلا عما إذا كان يؤيد جرعات تنشيطية كل أربعة إلى خمسة أشهر على أساس دوري فأجاب "هذا لن يكون سيناريو جيدا. ما آمل فيه أن يكون لدينا لقاح تتلقاه مرة في العام".

وأضاف "مرة في العام، هذا أسهل في مجال إقناع الناس بأن يفعلوه. أسهل على الناس أن يتذكروه".

المصدر: رويترز
لقاح كورونا
أوميكرون
كورونا
فايزر
كوفيد 19
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