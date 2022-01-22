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كاني ويست: يجب أن أوافق على الفيلم قبل عرضه
كاني ويست
الأحد 23 يناير 01:04

لوس أنجلوس (د ب أ

طالب (كاني ويست) أحد أكثر نجوم موسيقى البوب تأثيراً في جيله، بالتحكم في فيلم وثائقي مقبل لشبكة نتفليكس من المتوقع أن يثير مزيداً من الجدل بشأن إرثه.
وكتب ويست على موقع «إنستجرام»، قبل يومين من أول عرض لفيلم «ثلاثية كاني» المقرر عرضه في مهرجان صندانس السينمائي: سأقول هذا بلطف لآخر مرة.. يجب أن أوافق على هذا الفيلم قبل عرضه على شبكة نتفليكس». وتعرض شبكة نتفليكس الفيلم الذي وصفته بأنه «حدث وثائقي تاريخي»، والذي تبلغ مدة عرضه 4 ساعات ونصف الساعة، على مستوى العالم في ثلاثة أجزاء طويلة.

كاني ويست
مهرجان صندانس السينمائي
نتفليكس
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