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إدريس إلبا مرشح لدور العميل 007
إدريس إلبا ودانيال كريج
الأحد 23 يناير 01:04

لندن (د ب أ)

في أعقاب انتهاء عمل الممثل دانيال كريج من أداء دور العميل 007 في فيلم «نو تايم تو داي»، أصبح الدور الأكثر جاذبية في السينما متاحاً أمام المتنافسين للقيام بدور جيمس بوند.
ويتردد أن الممثل البريطاني إدريس إلبا (49 عاماً)، والذي يؤدي دور البطولة في مسلسل «لوثر»، من بين أبرز المرشحين لأداء دور بوند.
وفيما يتعلق بالتكهنات عن قيام إلبا بدور بوند، نقلت وكالة الأنباء البريطانية عن بروكولي منتجة سلسلة الأفلام قولها «حسناً.. نحن نعرف إدريس، نحن أصدقاء، وهو ممثل رائع». وتابعت «لقد كان هذا جزءاً من المحادثات، ولكن من الصعب دائماً إجراء المحادثات، عندما يكون لديك شخص لا يزال في المقعد (في إشارة إلى كريج)».

إدريس إلبا
العميل 007
دانيال كريج
جيمس بوند
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