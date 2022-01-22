«فودافون» تنوي الاستحواذ على «ثري يو كيه»

لندن (د ب أ)

كشفت مجموعة فودافون البريطانية لخدمات الهواتف المحمولة مؤخراً عملية شراء محتملة لشركة «ثري يو.كيه». البريطانية، وهي منافسة أصغر تمتلكها شركة «سي.كيه هاتشيسون» القابضة.

وصرحت مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها، بأن «فودافون» أعربت عن رغبة في الاستحواذ على «ثري يو.كيه»، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت المصادر أن المحادثات لم تؤدِّ إلى اتفاق، ولا توجد حالياً مفاوضات نشطة مع «سي.كيه. هاتشيسون». وارتفعت أسهم «سي.كيه.» إلى 11 % العام الجاري. ولدى «فودافون» رأسمال سوقي يبلغ نحو 31.8 مليار جنيه استرليني في لندن.