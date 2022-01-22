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دنيا
«كورونا» تكافح الجريمة في كوريا الجنوبية
«كورونا» تكافح الجريمة في كوريا الجنوبية
الأحد 23 يناير 01:04

سول (د ب أ)

قال البنك المركزي في كوريا الجنوبية، إن عدد الأوراق النقدية المزيفة في البلاد انخفض إلى مستوى قياسي خلال 2021، وأشار البنك، بحسب ما أوردته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن تراجع عدد الأوراق النقدية المزيفة العام الماضي يرجع إلى حد كبير إلى جائحة فيروس «كورونا». وبلغ عدد الأوراق النقدية المزيفة التي تم العثور عليها في رابع أكبر اقتصاد في آسيا 176 ورقة فقط في عام 2021، ويعد هذا أدنى مستوى لعدد الأوراق النقدية المزيفة منذ بدأ البنك المركزي تجميع البيانات الخاصة به في عام 1998
وقال البنك المركزي، إن الانخفاض يرجع بالأساس إلى تراجع المعاملات وجهاً لوجه وسط تفشي جائحة «كورونا». 

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