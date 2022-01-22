يحضران جثة رجل ميت لاستلام معاشه التقاعدي

مصطفى أوفى (الاتحاد) نقل محتالان جثة رجل إلى مكتب للبريد في إيرلندا في محاولة لاستلام معاشه التقاعدي، بحسب ما نقلته صحف عدة. وتظاهر المحتالان بأن الرجل، واسمه بيدار دويل، لا يزال على قيد الحياة. ووضع الرجلان، اللذان كان أحدهما يعرف الرجل جيدًا، كنزة على وجه دويل وقبعة على رأسه. وقالت صحيفة "إندبندنت" الإيرلندية إن الشرطة الإيرلندية تحقق لمعرفة ما إذا كان الرجل، البالغ من العمر 66 عاماً، قد مات قبل يومين من الحادثة. ذهب الرجلان، وهما في الثلاثينيات من العمر، إلى مكتب البريد في مدينة كارلو وحاولا الحصول على معاش الرجل التقاعدي. لكن الموظفين أخبروهما أنهم بحاجة إلى حضور أقربائه أو السيد دويل نفسه. وقال شهود إن الرجلين ذهبا إلى منزل دويل وحملاه على طول الطريق قبل أن يحاولا المطالبة بمعاشه التقاعدي. إلا أن مظهره لفت انتباه الموظفة في المكتب حيث أصيبت بالقلق بشأن صحته وسألت عما إذا كان على ما يرام. وسرعان ما اشتبه الموظفون في مكتب البريد واتصلوا بخدمات الطوارئ التي توجهت إلى المكان.وقال جيران الرجل المتوفى إنهم أصيبوا "بصدمة تامة" بعد ما علموا بالخبر. ولم يوقف أي من الرجلين بعد. إلا أن الجثة ستخضع للتشريح وستحدد نتائجه مسار التحقيق.