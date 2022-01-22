كيف تساعد ابنك على التفاعل وضبط الحركة؟

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

يعتبر اللعب والضحك والركض من علامات تفاعل الطفل مع محيطه منذ ولادته، إلا أن هناك اختلافاً من طفل وآخر من حيث شدة التفاعل وضعفه، مما يجعل بعض الآباء حديثي التجربة لا يدركون طريقة التصرف مع شخصية كل طفل من هؤلاء الأطفال، ومن تم تنمية قدراتهم ومهاراتهم وفهم مشاعرهم.

مؤسسة التنمية الأسرية تناولت هذا الموضوع ضمن ورشة «العلاقة الوالدية» موضحة أن هذه العلامات أو هذه الصفات تظهر منذ خطوات الطفل الأولى، بحيث أن الطفل كثير النشاط، يرغب دائمًا في التنقل واستكشاف العالم من حوله من خلال الزحف والجري والتسلق، في المساحات الكبيرة التي توفر الفرصة للحركة، بينما يميل الطفل قليل التفاعل إلى الهدوء، وقدمت العديد من الخطوات والإرشادات للتعامل مع الطفل قليل التفاعل لجذب انتباهه، وجعله أكثر ديناميكية، كما قدمت العديد من الحلول لاستثمار طاقة الطفل شديد التفاعل والحركة واستكشاف مواهبه ضمن بيئة محفزة وآمنة في الوقت نفسه.

توازن

بالنسبة لكيفية التصرف مع الطفل قليل التفاعل، نصحت بضرورة القيام ببعض الأمور لجذب انتباهه، كاختيار الموسيقى ذات إيقاع ديناميكي، استخدام صوت مثير أثناء القراءة له، ابتكار الأنشطة التي تتضمن تبادل الأدوار حتى يظل الطفل منخرطًا، جعل جسده يتحرك، حيث إن الأطفال ذوي التفاعل المتدني يكونون أكثر استجابة عندما يتحركون، وبخلاف ذلك قدمت عدة حلول وطرق للتصرف مع الطفل شديد التفاعل لامتصاص طاقته، وجعلها في المستوى المطلوب، حيث اقترحت أن تكون الموسيقى والإضاءة هادئة، إشعاره بالحب عبر الاحتضان والعناق، التأكد من حصوله على النوم الكافي.

استكشاف

وأشارت إلى أن الطفل قليل النشاط يميل إلى الاستكشاف العالم بيديه بدلا من رجليه، ويكتفي بالجلوس واللعب بهدوء، مستخدما النظر أو الاستماع، يمكن أن يكون اهتمامه بالأشياء من حوله قويًا تمامًا كالطفل النشط، لكنه لا يشعر بالحاجة نفسها إلى الحركة وإحداث الجلبة، وأكدت ضرورة جذب الطفل قليل الحركة للتحرك من خلال وضع لعبة ممتعة في مكان أبعد منه قليلاً، حيث يمكنه الوصول إليها بسهولة، والسماح له بمشاهدة الأطفال في ساحة اللعب، وتشجيعه على الحركة أثناء احتضانه، الاستماع إلى الموسيقى سويًّا، بحيث أنه من السهل الانتقال من الاستماع إلى الرقص إذا انسجمتم مع الموسيقى.

إبطاء الحركة

ويبقى الطفل الأكثر نشاطا من الأطفال الذين يتسببون لأنفسهم ببعض المشاكل الصغيرة، كالسقوط أو الخدش، ويحتاجون تفاعلا أكثر من الوالدين وغيرها من التصرفات، مما يستدعي توفير بيئية آمنة، ودعم الفرص للاستكشاف الآمن والنشط، ممارسة بعض الألعاب مثل لعبة الغميضة، لعبة التجميد، وغيرها من الألعاب النشطة، ولا تتوقع منه أن يجلس ساكناً لفترة طويلة، دعه يقف أثناء تغيير الحفاضات، واجعله خارج كرسي الطعام المرتفع بمجرد الانتهاء من تناول الطعام، ابدأ بالحد من اللعب النشط قبل ساعة على الأقل من موعد النوم وربما 30 دقيقة قبل وقت القيلولة للمساعدة على إبطاء حركته.