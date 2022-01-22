أحمد العسم يكتب: في رحاب المكتبة

الكتاب يشتاق للناس

والمكتبة الناس….

بدعوة كريمة من اتحاد كتاب وأدباء الإمارات «فرع دبي» ومكتبة الصفا للفنون والتصميم وفي أمسية رائعة للأستاذ عبدالله صقر الذي اطلعنا على الزمن وأعاد بذكرياته إلى قلوبنا التي احتاجت كل هذا الماء من روحه، بو صقر الذي أقطع له مسافات العمر إلى أمنية بمصافحته، كابتن الكرة الذي كان يكتب قصته ويعلمها إلى تلامذته في النادي، الذي يقول بإن كرة القدم تلعب بالعقل وليس بالقدم هو ونحن متفقون على الخطوات نحو غدٍ أفضل.

في لقاء جمعنا مع أصدقاء رائعين ممن لا نشبع من رؤيتهم ونحتاجهم في زمن غيابه طال وامتد، زمن فهمنا معهم بأننا لا نختلف ولكننا نؤسس ونرمي ثقلاً في بحر تستقر في أعماقه الحروف والسؤال.

أستاذ إبراهيم مبارك وأستاذ خالد البدور

وشباب وشابات ملؤوا العين «وأزود».

في رحاب المكتبة…

استقبلنا من صميم القلب وعيونه الحلوة

المكان الدفء وممراته وتنوعه الثقافي

«يأخذ العقل» مكان دائم فيه الأمان والسعد، دفء فنان رسم لوحته بتأمل وأمل ولم يشبع من سعيه نحو الأجمل وهنا في الجانب الآخر من المكتبة يحتفي الجلاس بوقتهم بالاستماع، حديث في ممشى المكتبة الرائع إلى حديث طويل باسم بين اثنين بدأ لتوه مشروعهما، تجمعهما طاولة المكتبة تبسط لهم الراح في يد والأخرى تمدهم بالمعلومة حتى إذا ما اتخذت مكاناً أصبح الجميع سعيداً.

دعوة كريمة للحضور

دكتور سعيد مبارك خرباش الذي أوقفنا حتى يقول لنا: كل ما في المكتبة يشرح دورها الكبير، تدخلك إلى أعماقها كوصف آخر ومختلف للزيارة والأمسية، المكتبة لها أبعاد كبيرة ونظرة نحو المستقبل الذي يتزين بنور الحاضر ما قدم على فكرة.

الغد هو غياب لغد آخر وجوده دائم ويومي له أبواب تفتح له المكتبة أعماقها

وتلك التي وقفت تنتظر زائرها الذي يتحرك ثقيلاً لتأخذه إلى الترحيب الموفق المرافق للاطمئنان بأن حركته ستكون أخف كلما تبع صوتها في الشرح ممر تلو ممر إلى نافذة إلى رف ممتلئ بالكتاب وكتاب إيمان حسن الحمادي شكراً على كل هذا النافع المهم بجمال الإضاءة العاكس لنور القلب شكراً إيمان..

الروائية الرائعة نادية النجار رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات.. فرع دبي، لا زلت عند رأيي بأن الكاتب الحقيقي هو من يصنع إضاءته ويأخذها إلى البعيد كي تبرز وتنوع الأنشطة في أماكن مختلفة يخلق مودة، ويأتي الحضور بدافع الاستفادة وهذا ما أوجدته رؤيتك باستضافة الأستاذ عبدالله صقر العميق المهم في تاريخ البدايات والقصة، الحدث الجيد يصنعه من له العطاء الذي يضيف رغبةً في زيادة مثل هذه الأنشطة والفعاليات المصاحبة للأمسية مثل حفل توقيع كتاب قراءة ومصافحة قلبية صافية في المكتبة.

شكراً مكتبة الصفا للفنون والتصميم

شكراً الروائية نادية النجار

شكراً لكل من التقيت من أساتذة وأصدقاء العمر.