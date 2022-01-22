وزير عربي يقود طائرة تقوم برحلة صديقة للبيئة

انطلقت، اليوم السبت، من مطار القاهرة الدولى أول رحلة تجريبية في قارة أفريقيا تسيرها الشركة الوطنية «مصر للطيران» بخدمات ومنتجات «صديقة للبيئة» على متن الطائرة بقيادة الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، متوجهة إلى باريس وعلى متنها 219 راكباً. وقالت وزارة الطيران المدني المصرية، في بيان صحفي اليوم «أقلعت الطائرة في رحلتها رقم 799 MS من طراز بوينج 9-787 دريملاينر المعروفة باسم طائرة الأحلام، في رحلة سيسجلها تاريخ مصر للطيران باعتبارها أول رحلة تسيرها الشركة الوطنية بخدمات صديقة للبيئة والأولى بين شركات الطيران الأفريقية». وأضافت الوزارة أن هذه الرحلة تتزامن مع احتفال وزارة الطيران بالعيد القومي الثاني والتسعين للطيران المدني المصري. وصرح الوزير الطيار منار بأن استراتيجية وزارة الطيران المدني في مجال البيئة تأتي «انطلاقاً من الجهود المصرية في كافة المحافل الدولية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي ومواكبة رؤية مصر 2030». وأضاف منار أن نجاح هذه الرحلة بخدمات ومنتجات صديقة للبيئة سيكون بداية لتعميمها مستقبلاً، بما يتواكب مع خطة وزارة الطيران لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يطبق كافة التوصيات والتشريعات المحلية والدولية في مجال الطيران المتعلقة بحماية البيئة والحد من التلوث. بدوره، أعرب الطيار عمرو أبو العينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والذي سيقود الطائرة في رحلة العودة من باريس، عن سعادته بتشغيل أول رحلة بخدمات ومنتجات صديقة للبيئة لتكون «مصر للطيران» أول شركة طيران في أفريقيا تسير هذه الرحلة. وأشار إلى أنه من المقرر مستقبلاً أن تكون جميع رحلات الشركة صديقة للبيئة، مما يؤكد ريادة «مصر للطيران» في صناعة النقل الجوي كونها أول شركة طيران أنشئت في أفريقيا والشرق الأوسط وسابع شركة على مستوى العالم، حيث تحتفل الشركة هذا العام بمرور 92 عاماً على إنشائها. وتهدف خطة مصر للطيران إلى تقليل استخدام المواد البلاستيكية «أحادية الاستعمال» على متن رحلاتها بنسبة 90% وحددت الشركة 27 منتجاً مصنوعاً من البلاستيك (أحادي الاستعمال) كان يستخدم على متن طائراتها واستبدلتها بمنتجات صديقة للبيئة.