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إصابة وزير مصري بفيروس كورونا
إصابة وزير مصري بفيروس كورونا
السبت 22 يناير 16:36

أحمد عاطف (القاهرة)
أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر محمد شاكر إصابته بفيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أن حالته مستقرة وأن الأعراض خفيفة للغاية.
وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية، أنه يحتاج إلى بضعة أيام من الراحة كأي مصاب بنزلة برد وأنه يخضع للعزل المنزلي.
كان آخر ظهور للوزير المصري الأسبوع الماضي خلال الجلسة التشاورية التي نظمتها وزيرة البيئة المصرية بصفتها المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ القادم COP 27، مع ألوك شارما رئيس مؤتمر المناخ COP 26 والوفد المرافق له، وعدد من الوزراء المصريين.
 

وزير الطاقة
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فيروس كورونا
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