تطورات جديدة في قضية الفنان رشوان توفيق وابنته

شعبان بلال (القاهرة)

تطورات جديدة شهدتها قضية الفنان المصري رشوان توفيق وابنته التي رفعت عدة دعاوى قضائية ضد والدها، أثارت الجدل في الشارع المصري.

وقررت محكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، حجز دعوى تطالب فيها ابنة الفنان رشوان توفيق بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها لجلسة 25 يناير للحكم، والتي تطالب فيها ببطلان عقد بيعه فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه لشقيقتها الإعلامية هبة رشوان.

وفي وقت سابق، أجلت المحكمة أيضاً دعوى آية رشوان توفيق ضد والدها الفنان رشوان توفيق، وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان لجلسة 24 يناير الجاري للاطلاع، والتي بشأن بطلان عقد قسمة شاليهات مورثة عن والدتها في محافظة جنوب سيناء.

وكانت آية رشوان قد أقامت عدة دعاوى قضائية ضد والدها، أولها دعوى قضائية تطالب فيها ببطلان عقد بيع الفنان رشوان توفيق فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الأخرى هبة رشوان، بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها.

وليست تلك الدعوى القضائية الوحيدة، بل هناك دعويان قضائيتان ضد والدها، إحداهما تطالب بإلغاء توكيلين صادرين منها له، والأخرى تطالب بها ببطلان عقد قسمة شاليهات موروثة عن والدتها في محافظة جنوب سيناء.

وكان الفنان رشوان توفيق البالغ من العمر 88 عاماً قد عبر عن استيائه من الواقعة، واصفاً إياها بـ المأساة الأكبر في حياته، واعتبر القضايا محاولة للسيطرة على أمواله خلال حياته.

ويعيش الفنان الكبير رشوان توفيق، حالة نفسية سيئة بسبب الصراع القضائي بينه وابنته، حيث أكد أنه مستاء لوصول الأمر لهذا الحد، وأنه لا يسعى للحصول على أحكام، بقدر حرصه على عودة ابنته لحضنه مرة أخرى.

وفي سياق متصل، أعلن الفنان المصري رشوان توفيق، قبل أيام، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، للمرة الثانية خلال 5 أشهر.