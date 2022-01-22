الأربعاء 26 يناير 2022
أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
دنيا
إصابة فنانة مصرية شهيرة للمرة الثانية بفيروس كورونا
إصابة فنانة مصرية شهيرة للمرة الثانية بفيروس كورونا
السبت 22 يناير 15:29

شعبان بلال (القاهرة)
أصيبت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز بفيروس كورونا المستجد للمرة الثانية منذ ظهور الجائحة، حيث تخضع حالياً للعزل المنزلي، مع وجود أعراض بسيطة، حسب مصادر مقربة منها.
وفي رمضان الماضي، أصيبت الفنانة ياسمين عبدالعزيز بفيروس كورونا، أثناء تصوير مسلسلها الأخير اللي مالوش كبير، والذي عرض في دراما رمضان الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشاركها البطولة النجم أحمد العوضي.
وقبل أيام، احتفلت ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها، بحضور زوجها أحمد العوضي الذي أهداها أغنية بحبك، والتي غناها المطرب عمر كمال.
ومرت الفنانة المصرية، خلال العام الماضي، بأزمة صحية صعبة تسببت في دخولها العناية المركزة بالقاهرة ثم سفرها إلى سويسرا لتلقي العلاج، نتيجة خطأ طبي أثناء عملية جراحية عاجلة خلال شهر يوليو الماضي.

ياسمين عبدالعزيز
مصر
آخر الأخبار
هذه الدولة الأوروبية سجلت أكثر من نصف مليون إصابة بكورونا في يوم واحد
عربي ودولي
هذه الدولة الأوروبية سجلت أكثر من نصف مليون إصابة بكورونا في يوم واحد
اليوم 07:44
الوكالة الأوروبية للأدوية توافق على استعمال «فايزر» للاستخدامات الطارئة
دنيا
"فايزر بيونتك" تبدأ اختبار لقاح جديد ضد "أوميكرون"
اليوم 07:41
أرشيفية
عربي ودولي
التحالف: بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف مشروعة بصنعاء ومحافظات يمنية
اليوم 07:17
حاكم أم القيوين: الشارقة شهدت إنجازات تنموية وحضارية وتعليمية بارزة
الإمارات
حاكم أم القيوين: الشارقة شهدت إنجازات تنموية وحضارية وتعليمية بارزة
اليوم 02:32
هزاع بن زايد: رحلة تاريخية من الإنجازات المضيئة في مسيرة الوطن
الإمارات
هزاع بن زايد: رحلة تاريخية من الإنجازات المضيئة في مسيرة الوطن
اليوم 02:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
حديث الصور
كاريكاتير
برامج
المبوب
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©