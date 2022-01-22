إصابة فنانة مصرية شهيرة للمرة الثانية بفيروس كورونا

شعبان بلال (القاهرة)

أصيبت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز بفيروس كورونا المستجد للمرة الثانية منذ ظهور الجائحة، حيث تخضع حالياً للعزل المنزلي، مع وجود أعراض بسيطة، حسب مصادر مقربة منها.

وفي رمضان الماضي، أصيبت الفنانة ياسمين عبدالعزيز بفيروس كورونا، أثناء تصوير مسلسلها الأخير اللي مالوش كبير، والذي عرض في دراما رمضان الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشاركها البطولة النجم أحمد العوضي.

وقبل أيام، احتفلت ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها، بحضور زوجها أحمد العوضي الذي أهداها أغنية بحبك، والتي غناها المطرب عمر كمال.

ومرت الفنانة المصرية، خلال العام الماضي، بأزمة صحية صعبة تسببت في دخولها العناية المركزة بالقاهرة ثم سفرها إلى سويسرا لتلقي العلاج، نتيجة خطأ طبي أثناء عملية جراحية عاجلة خلال شهر يوليو الماضي.