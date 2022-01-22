وفاة بسام الملا مخرج باب الحارة

توفي المخرج السوري الكبير بسام الملا، اليوم السبت، الذي يعتبر من أبرز المخرجين في تاريخ الدراما السورية.

ونعت “نقابة الفنانين السوريين – فرع دمشق“، اليوم السبت، بسام الملا، وقالت عبر “فيس بوك”: “فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميل الفنان القدير بسام الملا”.

والملا من مواليد 13 فبراير 1956، وهو مخرج سوري أخرج مسلسلات البيئة الشامية السورية، ومن أشهرها “باب الحارة”، الذي توزعت حلقاته على أكثر من 10 أجزاء.

بالإضافة إلى إخراجه مسلسلات: بوابة التاريخ، قناديل رمضان، ديوان العرب، أعلام العرب.

ولديه أعمال أيضاً في برامج المنوعات كـ”الليل والنجوم”، “بساط الريح”، “داوود في هوليود”.

وهو ابن الممثل أدهم الملا، وأشقائه المخرجين مؤمن وبشار الملا والممثل مؤيد الملا.

وولديه أدهم وشمس الملا، وقد شاركا كممثلين في مسلسل “باب الحارة”.