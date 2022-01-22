مواد غذائية تحارب فيروس كورونا.. تعرف عليها

أعلنت البروفيسورة في الوكالة البيولوجية الطبية الفدرالية في روسيا، إخصائية الغذاء، مارغاريتا كوروليوفا، أن الدهون الحيوانية مثل السمن، تساعد في دعم جهاز المناعة.

وأوصت الخبيرة في حديثها لوكالة "موسكو" الإخبارية بإضافة الدهون الحيوانية في وجبة الصباح لدعم الجسم في بيئة قلوية تقلل من نشاط الفيروسات والبكتيريا.

وقالت: "يعد التنفس من الوظائف الرئيسية للدهون الحيوانية في الجسم. والجهاز السنخي لأنسجة الرئة مبطن بالمادة الخافضة للتوتر السطحي، والتي تعتمد على أكثر من 90% من الدهون المشبعة. تحدد جودة المادة الخافضة للتوتر السطحي تهوية الرئتين وعدم دقة تبادل الغازات والأكسجين في الجسم. غطاء الدهون في كل خلية، أي غشاء الخلية، الذي يحتوي أيضا على الدهون المشبعة، سيدعم المناعة الخلوية، مما يمنع الفيروس من التكاثر والانتشار بسرعة".

وأشارت أيضا إلى أن الدهون الحيوانية مصدر لفيتامين "A" الذي يحفز إنتاج الخلايا التي تقتل البكتيريا والفيروسات الضارة، وفيتامين "E" الذي له خصائص مضادة للأكسدة.

تم اكتشاف متحور "أوميكرون" لفيروس كورونا، أو ما يسمى علميا B.1.1.529 ، في بوتسوانا وجنوب إفريقيا في نوفمبر الماضي. ويرى الخبراء أن هذا المتحور يمكن أن يصيب المتعافين والملقحين. وقد تم العثور على المتحور الجديد في 110 دول، بما فيها روسيا. تنتشر هذه السلالة بشكل أسرع من سلالة "دلتا" السابقة، وتصبح مهيمنة في العالم.