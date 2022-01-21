وفاة مغن أميركي شهير كان معارضا للتطعيم

مصطفى أوفى (الاتحاد) توفيّ نجم الروك الأميركي الشهير "ميت لوف Meat Loaf" عن عمر يناهز 74 عاماً بعد وعكة صحية بعد أن أدلى بتصريحات ضد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد. وجاء في تدوينة نشرتها زوجته على موقع فيسبوك "بحزن يعتصر قلوبنا، نعلن أن ميت لوف المميز رحل هذا المساء". ولم يحدد المنشور السبب الدقيق لوفاة المغني الذي يعني اسمه الفني بالعربية "رغيف اللحم" في إشارة إلى ضخامة بنيته الجسدية. كما لم يعرف ما إذا كان ميت لوف، واسمه الحقيقي مارفن لي أداي، قد تلقى تطعيما ضد كورونا لكنه كان صرح في إحدى المقابلات "إذا كنت سأموت، فلأمت. لكن لن أخضع للسيطرة"، بحسب تصريحات سابقة نقلتها عنه صحيفة "ميرور" البريطانية. وأضاف في المقابلة "أنا خائف حتى الموت. لكن أنا آسف، لقد فهمت إيقاف الحياة لفترة قصيرة، لكن لا يمكنهم الاستمرار في إيقاف الحياة بسبب السياسة. والآن يتوقفون بسبب السياسة". وأوضح "ظهر أخيرًا أن الأقنعة، التي نرتديها جميعًا، غير مجدية. لكنني أعرف ذلك لمدة ستة أشهر. إنها لا تفعل أي شيء. إنها لا تمنعك من الإصابة بكوفيد. إنها مجرد مصدر إزعاج وتجعل أنفك يشعر بالحكة ولا تستطيع التنفس". وتبين هذه التصريحات، المتنافية مع ما أثبته العلماء والباحثون والأطباء، أن نجم الروك كان معارضا للقاحات المضادة للفيروس. واكتسب الراحل مكانته في سبعينيات القرن الفائت بفضل قدراته الصوتية وحضوره على المسرح، وحقق نجاحاً عالمياً عام 1977 بفضل ألبومه Bat out of Hell الذي بيع منه أكثر من 43 مليون نسخة. وأعاد ميت لوف تفعيل مسيرته الفنية عام 1993 بأغنية I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That) التي فاز عنها بجائزة "غرامي"، وهي بالنسبة إلى صناعة الموسيقى الأميركية بمثابة جوائز الأوسكار. وبلغ مجموع ألبوماته التي بيعت أكثر من 100 مليون خلال مجمل مسيرته الممتدة على 60 عاماً. كذلك خاص ميت لوف، المولود في تكساس غمار السينما. ومن الأعمال التي شارك فيها، الفيلم الكوميدي الغنائي The Rocky Horror Picture Show عام 1975 وFight Club لديفيد فينتشر عام 1999.وعانى ميت لوف بعض المشاكل الصحية أصاب أبرزها حباله الصوتية. وعاود الحفلات الموسيقية عام 2015 بعد توقف دام عامين، واضعاً بذلك حدًا للإشاعات المتعلقة باعتزاله الغناء. وأصيب عام 2016 بعارض صحي بينما كان على خشبة المسرح في كندا، بعدما كان فقد وعيه سابقاً على خشبة المسرح في لندن عام 2003 وفي بيتسبرغ عام 2011.