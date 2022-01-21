الأربعاء 26 يناير 2022
أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
دنيا
تراجع نمو مشتركي نتفليكس
تراجع نمو مشتركي نتفليكس
السبت 22 يناير 01:27

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

لم تحجب نسب المشاهدة القياسية في عام 2021 قلق مستثمري «نتفليكس» من التباطؤ في نمو المشتركين الجدد، فمنصة البث التدفقي العملاقة تضم 221,8 مليون مشترك، وهو رقم يقل قليلاً عن العدد المتوقع البالغ 222 مليوناً، على ما جاء في بيان أصدرته نتفليكس عن نتائج الربع الرابع من 2021.
وتتوقع المجموعة ألا يزيد عدد مشتركيها الجدد عن 2,5 مليون خلال الربع الحالي، مقارنة بـ4 ملايين مشترك في الفترة من يناير إلى مارس 2021. ولم تسجل المنصة مثل هذا الرقم المنخفض للربع الأول سوى في 2010، عندما كان عدد المشتركين لا يتخطى 13,9 مليون.

نتفليكس
آخر الأخبار
سكان يصطفون في موقع لاختبار الحمض النووي خارج مركز تجاري لإجراء اختبار فيروس كورونا في بكين
عربي ودولي
الصحة العالمية: مستوى قياسي جديد لإصابات كورونا في أسبوع
اليوم 09:17
بخطوات بسيطة.. كيف تمحو كمية البيانات "الهائلة" التي يعرفها جوجل عنك؟
دنيا
بخطوات بسيطة.. كيف تمحو كمية البيانات "الهائلة" التي يعرفها جوجل عنك؟
اليوم 09:11
"أدنوك" تستضيف النسخة السابعة من ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين
الاقتصادي
"أدنوك" العلامة التجارية الأولى في الإمارات للسنة الرابعة على التوالي
اليوم 08:53
أرشيفية
عربي ودولي
الأمن الأردني يكشف حقيقة وفاة طفلة من البرد في مخيم الزعتري
اليوم 08:43
مصر تسجل ارتفاعاً في إصابات كورونا الجديدة
عربي ودولي
مصر تسجل ارتفاعاً في إصابات كورونا الجديدة
اليوم 08:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
حديث الصور
كاريكاتير
برامج
المبوب
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©