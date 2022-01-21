تراجع نمو مشتركي نتفليكس

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

لم تحجب نسب المشاهدة القياسية في عام 2021 قلق مستثمري «نتفليكس» من التباطؤ في نمو المشتركين الجدد، فمنصة البث التدفقي العملاقة تضم 221,8 مليون مشترك، وهو رقم يقل قليلاً عن العدد المتوقع البالغ 222 مليوناً، على ما جاء في بيان أصدرته نتفليكس عن نتائج الربع الرابع من 2021.

وتتوقع المجموعة ألا يزيد عدد مشتركيها الجدد عن 2,5 مليون خلال الربع الحالي، مقارنة بـ4 ملايين مشترك في الفترة من يناير إلى مارس 2021. ولم تسجل المنصة مثل هذا الرقم المنخفض للربع الأول سوى في 2010، عندما كان عدد المشتركين لا يتخطى 13,9 مليون.