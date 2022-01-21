يوتيوبر يفتح باب طائرته ويقفز في الهواء

(أبوظبي وكالات)

أقدم يوتيوبر أميركي على مغامرة غريبة عندما فتح ببرود عجيب باب طائرته المحلقة في السماء، وقفز منها وتركها تسقط في منطقة جبلية.

ووثق تريفور جاكوب مغامرته التي حققت 1.2 مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكاميرا صغيرة قام بتثبيتها في ملابسه، وأظهر المقطع اليوتيوبر وهو يحلق بطائرته الصغيرة التي تتراوح قيمتها بين 5 و20 ألف دولار، وعندما صارت في منتصف السماء، قفز منها.

وبعد دقائق من السباحة في الهواء هبط جاكوب بالمظلة، وأصيب ببعض الجروح، وفتحت الجهات المعنية تحقيقاً لمعرفة أسباب هذه التجربة الغريبة، والمعلومات الأولية تشير إلى أنه يبحث عن الشهرة.