الأربعاء 26 يناير 2022
أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
دنيا
«أوبرا» تدعم تداول العملات المشفّرة
«أوبرا» تدعم تداول العملات المشفّرة
السبت 22 يناير 01:27

أبوظبي (وكالات)

بميزات تسهل التعامل بالعملات الرقمية المشفّرة، تطلق شركة «أوبرا» إصداراً تجريبياً من متصفحها «ويب ثري»، وتأتي النسخة الجديدة مزودة بالعديد من الميزات التي تجعلها منافساً قوياً في عالم متصفحات المستقبل، وفي صدارة تلك الميزات محفظة تشفير داخلية لتبادل العملات الرقمية، وتطبيقات توفر تنبيهات وإشعارات للمتداولين.
وتدعم محفظة التشفير الإلكترونية تقنيات «بلوكشين» الخاصة بالتعامل مع عملات بتكوين وإيثر وغيرهما، وتتيح الوصول إلى ميزات التشفير دون الحاجة للحصول على تقنيات أو ملحقات إضافية للحواسب.

العملات المشفرة
العملات الرقمية
العملات الافتراضية
آخر الأخبار
سكان يصطفون في موقع لاختبار الحمض النووي خارج مركز تجاري لإجراء اختبار فيروس كورونا في بكين
عربي ودولي
الصحة العالمية: مستوى قياسي جديد لإصابات كورونا في أسبوع
اليوم 09:17
بخطوات بسيطة.. كيف تمحو كمية البيانات "الهائلة" التي يعرفها جوجل عنك؟
دنيا
بخطوات بسيطة.. كيف تمحو كمية البيانات "الهائلة" التي يعرفها جوجل عنك؟
اليوم 09:11
"أدنوك" تستضيف النسخة السابعة من ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين
الاقتصادي
"أدنوك" العلامة التجارية الأولى في الإمارات للسنة الرابعة على التوالي
اليوم 08:53
أرشيفية
عربي ودولي
الأمن الأردني يكشف حقيقة وفاة طفلة من البرد في مخيم الزعتري
اليوم 08:43
مصر تسجل ارتفاعاً في إصابات كورونا الجديدة
عربي ودولي
مصر تسجل ارتفاعاً في إصابات كورونا الجديدة
اليوم 08:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
حديث الصور
كاريكاتير
برامج
المبوب
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©