«أوبرا» تدعم تداول العملات المشفّرة

أبوظبي (وكالات)

بميزات تسهل التعامل بالعملات الرقمية المشفّرة، تطلق شركة «أوبرا» إصداراً تجريبياً من متصفحها «ويب ثري»، وتأتي النسخة الجديدة مزودة بالعديد من الميزات التي تجعلها منافساً قوياً في عالم متصفحات المستقبل، وفي صدارة تلك الميزات محفظة تشفير داخلية لتبادل العملات الرقمية، وتطبيقات توفر تنبيهات وإشعارات للمتداولين.

وتدعم محفظة التشفير الإلكترونية تقنيات «بلوكشين» الخاصة بالتعامل مع عملات بتكوين وإيثر وغيرهما، وتتيح الوصول إلى ميزات التشفير دون الحاجة للحصول على تقنيات أو ملحقات إضافية للحواسب.