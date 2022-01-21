7 مشروبات وأطعمة تعزز المناعة

ترجمة عزة يوسف

نبه تقرير صحي نشره موقع «Eat This» إلى بعض المشروبات والأطعمة المهمة لدعم جهاز المناعة:

الماء

يدعم الماء عملية إزالة السموم من الجسم، وتزويد الدم بالأكسجين، كما إنه ضروري لعملية الهضم السليمة، ويسمح للجسم بامتصاص العناصر الغذائية الداعمة للمناعة.

الشاي العشبي

يؤدي تناول شاي الأعشاب إلى تقوية المناعة، لأنه يساعد في تقليل الالتهاب الناتج عن الاستجابة المناعية المفرطة، بفضل احتوائها على الفيتامينات ومضادات الأكسدة. ومن بين هذه الأعشاب شاي الهندباء، وشاي ثمرة الورد، وللحصول على أقصى استفادة، تُنقع الثمار في ماء دافئ لمدة ست إلى ثماني دقائق قبل تناولها.

الليمون والزنجبيل

ابدأ يومك بهذا المشروب لأنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين (ج) الداعمين للمناعة، كما يعمل الفيتامين كدفاع ضد الأمراض، لأنه يعزز الوظائف الخلوية للجهاز المناعي، ويعالج التهابات الجهاز التنفسي.

الزبادي

أثبتت الدراسات أن تناول الأطعمة المخمرة التي تحتوي على مركبات بروبيوتيك تُحسن الميكروبات التي تعيش في أمعائنا، مما يؤثر إيجابياً على جهاز المناعة، ويفضل تناوله من دون إضافات.

شاي الكركم

هو مشروب قوي آخر لتعزيز المناعة، حيث يحتوي على مركب قوي مضاد للالتهابات يسمى الكركمين، ويوصي الخبراء بإضافة الفلفل الأسود المطحون إلى شاي الكركم، لأن مركب البيبيرين به يحسن امتصاص الجسم للكركمين للحصول على تأثير أقوى مضاد للالتهابات.

الشاي الأخضر

تزيد المركبات التي يحتوي عليها الشاي الأخضر من الخلايا التائية التي تمنع أمراض المناعة الذاتية، وتحسن وظائف المناعة، ومن أجل فائدة أكبر، يمكنك إضافة بعض قطرات الليمون وكمية صغيرة من عسل النحل الذي يحتوي على إنزيمات مضادة للبكتيريا.

التفاح الدافئ

يمكنه محاربة نزلات البرد والأنفلونزا، وتقوية جهاز المناعة لاحتوائه على مضادات للميكروبات، ويمكن إضافة ملعقة صغيرة من عسل النحل إليه لمزيد من الفائدة.