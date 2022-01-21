ريم مصطفى.. بطلة «SUITS»

محمد قناوي (القاهرة)

تحوض الممثلة ريم مصطفى السباق الرمضاني هذا العام بمشاركة آسر ياسين من خلال مسلسل «SUITS» العربي، وهو النسخة العربية من المسلسل الأميركي العالمي الشهير «SUITS»، سيناريو وحوار ورشة محمد أمين راضي، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولته أحمد داود، وصبا مبارك، وتارا عماد، ومحمد شاهين، والمسلسل الأميركي تم عرض أول موسم له عام 2011، وتدور أحداثه حول «مايك روس»، الشاب الذكي الطموح الذي لم يكمل دراسته الجامعية، إلا أن المصادفة تشاء أن ينجح في كسب ثقة المحامي الشهير «هارفي سبيكتر»، فيقوم الأخير بتعيينه مساعداً له في الشركة الكبيرة التي يعمل بها، رغم المخاطر الشديدة التي قد يتعرض لها الاثنان لو انكشف أمر مايك واتضح أنه ليس خريج جامعة هارفارد.

وتستعد حالياً للمشاركة في بطولة فيلم «جروب الماميز»، الذي يجمعها مع غادة عادل، وروبي، وإخراج معتز التوني، وهو من الأفلام التي تنتمي لنوعية البطولة الجماعية، ويشارك فيه العديد من النجوم، حيث تم التعاقد مع كل من الفنان بيومي فؤاد، والفنان محمد سلام، وتأليف إيهاب بليبل، والفيلم يتحدث عن موضوع موجود في كل أسرة، خلال هذه الفترة، وهي الجروبات الخاصة بأمهات طلاب المدارس، لمتابعة آخر مستجدات أبنائهن من خلال عدة مواقف تربط بينهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتنتظر ريم عرض فيلمين خلال الفترة القادمة، الأول فيلم «أهل الكهف» التي تٌشارك فيه أمام النجم خالد النبوي، وغادة عادل، ومحمد ممدوح «تايسون»، ومحمود حميدة، ومحمد فراج، وأحمد عيد، وخالد الصاوي، ومصطفى فهمي، وأحمد فواد سليم، وصبري فوار، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفه، وتدور قصة فيلم «أهل الكهف» حول صراع الإنسان مع الزمن، والفيلم الثاني «العنكبوت» وتجسد من خلاله شخصية تاجرة مخدرات، ويشارك في بطولته كل من الفنان أحمد السقا، ومنى زكي، وظافر العابدين، ومن تأليف محمد ناير وإخراج احمد نادر جلال.