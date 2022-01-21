نوف العماري: الفروسية أصالة وسلوك

هناء الحمادي (أبوظبي)

طموحة..

شغوفة..

مثابرة..

تبحث عن التميّز..

نوف العماري، فارسة بدرجة مهندسة..

تعمل في مجال الطاقة في شركة «ترانسكو»..

خريجة هندسة كهربائية وإلكترونية من جامعة خليفة..

عملت على مشروع تخرج تميّز بالفكرة الناجحة حول «الاستدامة في مجال المكيفات باستخدام الطاقة المتجددة»، وهي طاقة الشمس.

كانت أول غواصة تصل لعمق 100 متر عام 2016..

تعلّمت العماري من نهج القيادة، أن الإنجاز لا يأتي على طبق من ذهب، وإذا أردت شيئاً فلا بد أن تواصل حتى النهاية.. وعندما تريد إنجازاً أعطه كلك، لا بعضك، إلا إذا كنت تريد نصف إنجاز أو نصف انتصار، فكان التميز الهدف الذي وضعته نصب أُعينها خلال ممارستها هواية ركوب الخيل والمشاركة في عدة مسابقات.

وتقول: «الفروسية ليست مجرد ركوب الخيل، بل هي أصالة وسلوك، ووُلدت على حبّ الخيل. وفي سباق التميز ليس هناك خط للنهاية».

وتضيف: «بدأ شغفي بعالم الخيل منذ 10 سنوات، واستمر إلى أن بدأت اكتسب خبرة كبيرة في عالم الفروسية لتكون الانطلاقة الحقيقية مشاركتي في المسابقات عام 2020، حيث خضت الكثير من رياضات الخيل مثل القدرة وقفز الحواجز الذي يعد الأقرب إلى قلبي. فمع كل قفزة انتقل من تحدٍ إلى تحدٍ، ومن خطوة إلى خطوة أتطلع لإحراز الكثير من الانتصارات في السباقات».

ورغم مشاركة العماري في سباق القدرة، لكنها نجحت في الفوز بالكثير من سباقات القفز على الحواجز، وعنها تقول: «شاركت في سباقات تدريبية وكان الفوز بالمركز الثالث حليفي في سباق مندرة للفروسية، وهو المكان الذي أتدرب به بالقفز.

كما شاركت في السباقات الوطنية في جميع الإمارات، لكن يظل سباق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للفتيات، هو الأهم، وهي تجربة جميلة بحد ذاتها بمشاركة الكثير من الفارسات الإماراتيات في هذه البطولة، اللاتي أكدن فيه المرأة الإماراتية أنها بفضل دعم القيادة الرشيدة استطعن الوصول إلى العالمية في السباقات العالمية والمحلية.

وتقول نوف: «رياضة الفروسية تساهم في تمكين المرأة، وهي الرياضية الأولمبية الوحيدة في العالم التي تستطيع النساء أن تنافسن فيها الرجال بشكل متساو في ذات البطولة. أتمنى أن نصل إلى الأولمبياد يوماً ما، وأن أمثّل بلادي بكل فخر برفقة سيّدات إماراتيات إلى جانبي.

تطوع

شاركت نوف العماري في مجال التطوّع ولديها الكثير من المشاركات في هذا المجال، حيث كانت ضمن المشاركين من متطوعي تكاتف الذين شاركوا في جناح الإمارات في إكسبو عام 2017 في أستانا، وحالياً في «إكسبو 2020 دبي»، كما كانت لها مشاركة في سفراء شباب الإمارات، حيث اكتسبت الكثير من المهارات والخبرات في ألمانيا.