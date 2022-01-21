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دنيا
أندريه ليون تالي.. نجم ساطع يرحل
أندريه ليون تالي
السبت 22 يناير 01:27

(أ ف ب)

عن 73 عاماً، توفي الصحفي الأميركي أندريه ليون تالي بعد مسيرة طويلة سطع خلالها نجمه بقوة في صحافة الموضة بالولايات المتحدة وأوروبا. نجح تالي في فرض شخصيته الاستثنائية بقدراته المذهلة ككاتب ومبدع ومصمم موهوب على الرغم من أنه اقتحم عالم الصحافة والأزياء من دون دراسة أكاديمية. لقد بنى نفسه بنفسه كما يقولون. المذهل أنه كان أول صحفي أميركي من أصل أفريقي يصل إلى أعلى المناصب القيادية في مطبوعات شهيرة مثل «فوغ»، حيث تولى بعد سنوات من الكفاح والترقي، رئاسة تحرير المجلة التي تعد قلعة حصينة في صناعة يهيمن عليها أبناء النخبة من البيض. نجح تالي أيضاً ببراعة في أن يضع بصماته بصورة لا تخطئها العين، وأن يرسخ اسمه وشخصيته كأيقونة لامعة، بحيث لم يكن من الممكن أبداً أن تخطئه عين،  ليس فقط، بإنجازاته المهنية كصحفي ومبدع، لكن أيضاً بحجمه الضخم (طوله حوالي 196 سم)، مما كان يجعله أبعد ما يكون عن عالم تعد فيه الرشاقة شرطاً أساسياً للتألق، لكن شغفه وطموحه وعبقريته، ضمنت له مكاناً بارزاً تحت الأضواء الساطعة في عالم ربما لا يعرف سوى الشقراوات النحيفات.

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