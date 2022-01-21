الصحافة المحلية الأميركية تكافح من أجل البقاء

شيكاغو (الاتحاد)

تواجه الصحافة المحلية في الولايات المتحدة أزمات خانقة تجعل كثيراً من المطبوعات والمؤسسات الإعلامية في مهب الريح، تحت ضغط الظروف ونقص الإمكانات، وتراجع الإيرادات وعزوف الجمهور وحدة المنافسة.

يؤدي ذلك، إلى تغييرات كبيرة ومستمرة وحالة من عدم الاستقرار تدفع كثيرا من الصحفيين للبحث عن وظائف أخرى. أحدث التغييرات، أعلن عنها مجلس إدارة مؤسسة شيكاغو بابليك ميديا، وهي منظمة غير ربحية، تملك محطة راديو معروفة باسم WBEZ.

قالت المؤسسة في بيان إنها تتجه للاستحواذ على صحيفة التابلويد الشهيرة «ذي شيكاغو صن - تايمز».

ومن شأن إنجاز هذه الصفقة أن يغيّر من شكل صناعة الصحافة والأخبار في شيكاغو لسنوات عديدة مقبلة.

وفي اجتماع عقد قبل أيام، قرر مجلس إدارة المؤسسة المضي قدماً في خططه للاستحواذ على الصحيفة، مما سيجعل «شيكاغو بابليك ميديا» إحدى أضخم المنظمات الصحفية غير الربحية في الولايات المتحدة. ومن المنتظر إنجاز الصفقة بنهاية الشهر الحالي. وقال مات موج الرئيس التنفيذي للمؤسسة في بيان: «هذه خطوة مهمة للنمو ودعم الصحافة المحلية في شيكاغو».

وسوف يتشارك راديو WBEZ وصحيفة «ذي صن - تايمز» بعض المحتوى، مع استمرار كل منهما في العمل عبر غرف إخبارية منفصلة، تحت راية المؤسسة الأم. ويتوجه الاثنان إلى جمهور يصل حجمه إلى مليوني شخص أسبوعياً. وتعكس هذه الصفقة حال الصحافة المحلية في الولايات المتحدة، التي لم يعد لكثير منها أمل في الاستمرار سوى أن يقوم ملياردير مثلاً بشرائها، أو أن يقوم صندوق تحوط بدعمها، أو أن تغير من جلدها وتجرب حظها بتقديم تغطيات إعلامية مختلفة ربما تستعيد بها قراءها الذين تحوّلوا إلى المنصات الإعلامية الرقمية الجديدة.